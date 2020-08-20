Жириновский рассказал, как Беларусь войдет в состав РоSSии

Жириновский рассказал, как Беларусь войдет в состав РоSSии: “Будет две области…“

Лидер роSSийской ЛДПР, с присущей ему категоричностью, рассказал, что вопрос о будущем Беларуси практически решен. Она должна войти в состав РФ. Однако для этого потребуются какие-то шаги действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Своими соображениями одиозный роSSийский политик поделился в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Белорусский гарант, считает Жириновский, должен сейчас уйти в отпуск месяца на три, оставив вместо себя другого человека руководить страной.

"Лукашенко надо сейчас заменить себя нейтральным человеком, пророSSийским. Пусть он его назначит председателем правительства Белоруссии и уйдет в отпуск на три месяца, а все вопросы будет решать новый председатель правительства. Парламент будет его рукой", - поделился своей стратегией Владимир Вольфович.

За эти три месяца белорусский парламент, ведомый временным руководителем страны, должен проголосовать за вхождение Беларуси в состав РоSSии.

"И они тогда войдут в состав РФ до 1 января 2021 года. Будут две области – Минская и Могилевская", - говорит Жириновский.

Жириновский рассказал, как Беларусь войдет в состав РоSSии: “Будет две области…“

При этом ничье самолюбие не пострадает. Лукашенко, как законный президент, подпишет документы о вхождении Беларуси в РоSSию и войдет в историю, как последний президент Беларуси. К тому же – непобежденный, ибо никаких повторных выборов не будет. А сами белорусы лишь выиграют от такого вхождения, получив в обмен дешевые энергоресурсы.

"Это единственный безболезненный путь. Мы же не говорим об оккупации. Мы ничего плохого не сделаем. У них будут более низкие цены на газ, нефть, энергоресурсы. И белорусы будут в восторге от этого присоединения", - подытожил роSSийский политик.

Напомним, депутаты Европарламента объявили Александра Лукашенко персоной нон грата из-за жесткой реакции власти на массовые акции протеста, прокатившиеся по стране. Теперь Лукашенко запрещен въезд в какую-либо из стран Евросоюза, и для него действительно остается один открытый путь – на восток.


Марченко Любов, Тудей

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