Глава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества

Стороны говорили, в частности, о безопасности в Черноморском регионе.

Глава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества
Іван Баканов та Бен Воллес
Фото: Пресцентр СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Встреча состоялась 19 августа при участии посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.

Баканов поблагодарил британских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы благодарны Соединенному Королевству за поддержку, оказываемую им Украине в противостоянии гибридной агрессии, которая уже не один год направлена против нашей страны. Вместе мы сможем более эффективно противодействовать подрывной деятельности, наносящей ущерб национальным интересам и Украины, и Великобритании", - отметил глава СБУ.

Уоллес, в свою очередь, сообщил, что Украина является важным партнером Великобритании в вопросах, касающихся ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе. "Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в это непростое для нее время", - заверил он.

Напомним, Уоллес прибыл в Украину 18 августа с трехдневным визитом.

Отметим, что с 2015 года обучение у британских инструкторов прошли более чем 17 500 украинских военных. С прошлого года оно охватывает не только Сухопутные войска, но и Военно-морские силы Украины. Британские инструкторы продолжат работу в Украине до марта 2023 года.

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