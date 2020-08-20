Глава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества
Стороны говорили, в частности, о безопасности в Черноморском регионе.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Встреча состоялась 19 августа при участии посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.
Баканов поблагодарил британских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Мы благодарны Соединенному Королевству за поддержку, оказываемую им Украине в противостоянии гибридной агрессии, которая уже не один год направлена против нашей страны. Вместе мы сможем более эффективно противодействовать подрывной деятельности, наносящей ущерб национальным интересам и Украины, и Великобритании", - отметил глава СБУ.
Уоллес, в свою очередь, сообщил, что Украина является важным партнером Великобритании в вопросах, касающихся ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе. "Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в это непростое для нее время", - заверил он.
Напомним, Уоллес прибыл в Украину 18 августа с трехдневным визитом.
Отметим, что с 2015 года обучение у британских инструкторов прошли более чем 17 500 украинских военных. С прошлого года оно охватывает не только Сухопутные войска, но и Военно-морские силы Украины. Британские инструкторы продолжат работу в Украине до марта 2023 года.