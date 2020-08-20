Египет с 1 сентября будет требовать от туристов тест на covid-19

Египет с 1 сентября будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на covid-19. Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули. Об этом пишет Униан, ссылаясь на CNN.

Египет с 1 сентября будет требовать от туристов тест на covid-19
Фото: vgorode.ua

Сообщается, что это решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах.

«Мы хотим обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование», — сказал Мадбули.

Ранее сообщалось, что с 8 августа туристы, прибывающие в Египет, обязаны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на covid-19. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда.

Ограничения не касаются отдыха на таких курортах, как Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам и Мерса-Матрух.

Напомним

  • Египет закрыл свое воздушное пространство в марте, но с 1 июля постепенно восстановил регулярные международные полеты.

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