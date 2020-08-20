Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Херсонщину

Президент ознакомится с ходом работ в рамках нацпрограммы "Большая стройка".

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Также президент примет участие в презентации Стратегии развития области.

Отмечается, что Зеленский посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами.

Напомним, 19 августа Зеленский посетил Запорожье.

Проект "Большая стройка" - условное название программы сооружения инфраструктурных объектов и масштабного капитального ремонта дорог по всей стране. Она рассчитана на пять лет и финансируется из Государственного фонда регионального развития и "Укравтодора".