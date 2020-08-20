Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан

Киевская горгосадминистрация (КГГА) закупила для Киевского медицинского центра проблем слуха и речи “Суваг” 650 слуховых аппаратов на сумму 1,5 млн гривен.

Об этом KV стало известно из приказа № 785 от 27 июля Департамента здравоохранения КГГА.

Департамент здравоохранения КГГА закупил 250 аппаратов для компенсации потери слуха в тяжелой форме фирмы Sivantos (Германия) и 400 аппаратов для компенсации потери слуха средней тяжести фирмы Sonic Innovations (США) общей стоимостью 1,452 млн гривен.

В приказе отмечается, что слуховые аппараты закуплены в рамках программы “Здоровье киевлян” на 2020-2022 годы.

Напомним, в феврале 2018 года в Киеве была введена система раннего скрининга новорожденных на предмет выявления недостатков слуха. Соответствующее медицинское оборудование передано во все роддомы Киева , а также в Городской медицинский центр проблем слуха и речи “Суваг”.

Также KV сообщала, что распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 15 июня 2020 года №360 в отношении Валентины Гинзбург было начато дисциплинарное производство, которое предписано завершить до 9 июля 2020 года и 15 июля доложить результаты мэру города. Основание для проведения дисциплинарного производства в документе не указано. Распоряжением киевского градоначальника от 17 июля 2020 года №436 дисциплинарное производство было закрыто.

Позднее мэр Киева повторно поручил провести служебную проверку в отношении Валентины Гинзбург. 22 июля 2020 года профильная комиссия Киевсовета года признала ее работу неудовлетворительной.

Отметим, Департаментом здравоохранения КГГА с 23 октября 2017 года руководит Валентина Гинзбург. Деятельность указанного департамента до последнего времени курировал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, который 18 апреля 2020 года на время был отстранен от выполнения своих обязанностей.

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