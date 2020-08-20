Контактная группа по вопросам Донбасса согласовала четыре новых участка разведения сил

На заседании стороны также договорились о 20 участках разминирования.

?Контактная группа по вопросам Донбасса согласовала четыре новых участка разведения сил

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, РоSSия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации - первого президента Украины Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что с 27 июля режим тишины в целом соблюдается, а в начале августа наблюдатели не фиксировали ни одного нарушения.

"В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный", - отметили в ОП.

На заседании стороны договорились о 20 участках разминирования, согласно договоренностям лидеров "нормандского формата", достигнутым в Париже. Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения о противоминной деятельности, которое поможет оптимизировать дальнейшую работу в этом вопросе.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению продолжит осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории.

В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость выполнения всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", - отметили в Офисе президента.

Отмечается, что Кравчук проинформировал участников ТКГ о мероприятиях в рамках подготовки к местным выборам.

Напомним, ранее Кравчук пояснил, на какие компромиссы готов идти как новоназначенный глава ТКГ.

В июле роSSийская сторона в ТКГ отказалась утвердить согласованные 13 районов для разминирования. Кроме того, РоSSия на одном из заседаний контактной группы пыталась отменить постановление о местных выборах из-за условия о выводе войск.

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