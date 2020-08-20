РоSSийский оппозиционер Навальный попал в реанимацию из-за отравления

Его самолет экстренно сел в Омске.

РоSSийский оппозиционер Навальный попал в реанимацию из-за отравления
Олексій Навальний

РоSSийского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали из-за токсического отравления.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - написала она в Twitter.

В комментарии изданию "Новая газета" она добавила, что этот диагноз ему поставили врачи.

Она предположила, что оппозиционера отравили чем-то, подмешанным в чай, поскольку, по ее словам, это было единственное, что он пил с утра. "Сейчас Алексей без сознания", написала Ярмыш и добавила, что Навальный сейчас находится в реанимации.

Напомним, в июле прошлого года Навального, арестованного за призывы к участию в несанкционированном митинге, доставили из спецприемника в больницу. Как сообщила его пресс-секретарь, у Навального диагностировали "острую аллергическую реакцию". "Сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда раньше не испытывал аллергической реакции", - сообщала тогда Ярмыш.

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