За сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

За сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: Олена Максименко

19 августа на большинстве участков ответственности украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Вместе с тем, вблизи Луганского и дважды около Попасной зафиксирована огневая активность вооруженных формирований РоSSийской Федерации из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе.

Всего за минувшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков РоSSийской Федерации.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений не зафиксировано.

Напомним, 17 августа СНБО констатировала перемирие на Донбассе "в целом" четвертую неделю подряд.

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