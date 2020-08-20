За сутки оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе
Потерь в рядах ВСУ нет.
19 августа на большинстве участков ответственности украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе обстрелов не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
"Вместе с тем, вблизи Луганского и дважды около Попасной зафиксирована огневая активность вооруженных формирований РоSSийской Федерации из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе.
Всего за минувшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков РоSSийской Федерации.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений не зафиксировано.
Напомним, 17 августа СНБО констатировала перемирие на Донбассе "в целом" четвертую неделю подряд.