ГБР вручило подозрение следователю по делу "Черкасского евромайдана"

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции - начальнику следственного отдела Смелянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"По данным следствия, 24 января 2014 года правоохранитель, выполняя обязанности заместителя начальника следственного отделения Смелянского ГО Управления МВД Украины в Черкасской области, при отсутствии каких-либо доказательств, повлиял на подчиненных следователей и склонил их привлечь к уголовной ответственности по делу «Черкасского евромайдана» 7 невиновных лиц", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, пострадавших задержали якобы за организацию массовых беспорядков и захват государственных или общественных зданий или сооружений (ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 341 УК Украины).

На самом деле потерпевшие не совершали указанных правонарушений, их задержали не на месте их совершения, а рядом с ним. Указанных лиц по ходатайству следователей взяли под стражу.

Начальнику следственного отдела полиции выдвинули подозрение в:

- умышленном воздействии на сотрудников правоохранительных органов с целью добиться принятия ими незаконных решений (ч. 2 ст. 343 УК Украины);

- организации привлечения заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенного с фальсификацией (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины);

- организации в личных интересах действий следователей по заведомо незаконному содержанию под стражей, повлекшему тяжкие последствия (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371 УК Украины);

- незаконном препятствовании по предварительному сговору группой лиц проведению собрания граждан (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).