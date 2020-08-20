Лукашенко утвердил состав правительства

"Предыдущее" правительство Беларуси сложило свои полномочия 17 августа.

Лукашенко утвердил состав правительства
Фото: tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. Премьер-министр и другие ключевые члены предыдущего правительства сохранили свои должности.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на белорусский государственный ресурс "БелТа".

Так премьер-министром назначен Роман Головченко, который занимал эту должность ранее.

Также остались на своих должностях министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, глава Мининформа Игорь Луцкий, министр здравоохранения Владимир Караник.

Назначение нового состава правительства после выборов определено Конституцией Беларуси.

Правительство Беларуси сложило свои полномочия 17 августа. Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Напомним, во вторник во время заседания Совета безопасности страны Лукашенко дал поручения ведомствам и средствам массовой информации "организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси. Эту информацию должны получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения... И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков".

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