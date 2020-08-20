С началом учебного года статистика заболеваний может измениться к худшему, - Чернышев

Одно из требований - увеличить количество ПЦР-тестов до 30 тысяч в сутки.

С началом учебного года статистика заболеваний может измениться к худшему, - Чернышев
Фото: https://www.minregion.gov.ua/

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС сегодня на своем заседании рассмотрела вопрос о росте количества новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"Почти две тысячи новых случаев заболеваний коронавирусом за вчерашний день и общее количество случаев, которое достигнет 100 тысяч человек к концу недели, означает одно - вторая волна уже началась", - написал он.

Министр отметил, что нельзя игнорировать факты и цифры.

"Ближайшие риски, которые уже этими неделями могут изменить статистику заболеваний к худшему, связаны с культурно-религиозными традициями в различных регионах Украины и с началом нового учебного года".

Как сообщает Чернышев, на сегодняшнем заседании Государственная комиссия ТЭБ и ЧС пришла к следующим выводам:

- проработать вопрос эффективного составления протоколов правонарушений и последующей передачи в суды в отношении лиц и предприятий, нарушающих нормы карантина.

- подготовить школы к началу нового учебного года и проработать все аспекты подготовительного процесса с учетом "красных", "оранжевых", "желтых" и "зеленых" зон.

- увеличить количество ПЦР-тестов до 30 тысяч в сутки.

Отметим, завтра на заседании ТЭБ и ЧС будут установлены новые уровни эпидемической опасности на территории страны.

Напомним, в течение вторника, 18 августа, в Украине лабораторно подтвердили 1967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки 812 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, 28 пациентов умерли в результате осложнений COVID-2019.

По состоянию на утро 19 августа в Украине зафиксировано 96 403 случая коронавируса. 49737 пациентов выздоровели, 2144 умерли в результате осложнений COVID-2019. Сейчас болеют коронавирусом 44522 человека.

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