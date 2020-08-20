Следственный комитет Беларуси назвал свою версию обстоятельств гибели митингующего в Бресте

По официальной версии, мужчина якобы напал на правоохранителей и пытался завладеть оружием одного из них.

Следственный комитет Беларуси назвал свою версию обстоятельств смертельного ранения мужчины, которое произошло в Бресте 11 августа.

Об этом сообщает TUT.by.

В пресс-службе СК заявили, что мужчина якобы напал на правоохранителей и пытался завладеть оружием одного из них.

Как утверждают следователи, 11 августа в Бресте двое мужчин "напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка во время проведения несанкционированного массового мероприятия". Мужчины якобы били силовиков металлической трубой, "а также предприняли попытку завладеть огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами".

"Один из них (правоохранителей - ред.), воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападающего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, учитывая что человек активно сопротивлялся, нечаянно ранил его в область головы", - сообщает Следственный комитет.

Напомним, сегодня в военном госпитале столицы Беларуси Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

9-11 августа в "скорую" и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым потребовались операции.

Также в МВД Беларуси сообщили о смерти еще одного протестующего. По данным ведомства, на 19-летнего парня, который находился на проезжей части Партизанского проспекта в Минске, наехал автомобиль. Ранее сообщалось о двух погибших во время протестов - минчанина Александра Тарайковського и жителя Гомеля Александра Вихора. О Тарайковском в МВД заявили, что мужчина погиб, пытаясь бросить в силовиков взрывчатку. Издание Associated Press позже опубликовало снимок момента гибели мужчины, который опровергает официальную версию трагедии. На фото видно, что у протестующего в руках не было посторонних предметов, а ранения он получил в грудь.

Также стало известно, что члена избиркома, который отказался подписывать протокол выборов, найшли мертвым. 29-летний Константин Шишмаков был директором Вовковиского военно-исторического музея имени Багратиона. Он исчез 15 августа.