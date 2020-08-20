Литва внесла Лукашенко в "черный список"
Въезд в страну намерены запретить еще 31 лицу.
Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.
Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает "РБК-Украина".
Всего в списке 32 человека, связанные с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.
По словам руководителя ведомства, список лиц передан в Министерство внутренних дел для утверждения.
"В этом перечне, который я не буду называть поименно, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", - сказал Линкявичюс.
Напомним, сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, в которой призывает не признавать результаты выборов президента Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.
Согласно резолюции, санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств.
Депутаты призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех задержанных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что президент Беларуси Лукашенко больше не является законным лидером, и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог со своими оппонентами.