Литва внесла Лукашенко в "черный список"

Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает "РБК-Украина".

Всего в списке 32 человека, связанные с фальсификациями на выборах и применением силы к протестующим в Беларуси.

По словам руководителя ведомства, список лиц передан в Министерство внутренних дел для утверждения.

"В этом перечне, который я не буду называть поименно, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", - сказал Линкявичюс.

Напомним, сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, в которой призывает не признавать результаты выборов президента Беларуси и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.

Согласно резолюции, санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание средств.

Депутаты призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех задержанных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что президент Беларуси Лукашенко больше не является законным лидером, и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог со своими оппонентами.