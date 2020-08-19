Бурба: дезинформация по делу "вагнеровцев" распространяется, чтобы нанести ущерб спецслужбам Украины

Экс-начальник ГУР Минобороны считает, что в прессе слишком много домыслов.

Бурба: дезинформация по делу
Фото: пресс-служба президента

Экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба считает, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по т. н. делу "вагнеровцев", является попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные или возможные действия спецслужб как бывший начальник военной разведки считаю неправильным. В так называемом деле "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести значительный ущерб репутации спецслужб Украины", - сказал Бурба.

"Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И осуществляют соответствующее документирование тех или иных действий. Безусловно также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. Поэтому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их из газетных "расследований", придуманных и реализованных роSSийскими спецтехнологиями, недопустимо", - отметил начальник управления разведки.

Бурба также опроверг и назвал "абсолютно бессмысленными домыслами" сообщения о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам". "Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным", - подчеркнул он.

Напомним, 17 августа появилась информация о том, что СБУ якобы планировала спецоперацию по задержанию в Киеве бойцов, воевавших против Украины на Донбассе, которая "сорвалась после совещания в Офисе президента". О срыве операции сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко. Впоследствии со ссылкой на собственные источники об этом заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

18 августа журналистка Янина Соколова на своем YouTube-канале обнародовала записи разговоров и документы роSSийских боевиков ЧВК "Вагнер", которых Беларусь выдала РоSSии на прошлой неделе.

Нынешний глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера" разработкой роSSийских спецслужб.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии LB.ua заявил, что "это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания". А в СБУ призвали СМИ "тщательнее относиться к информационной гигиене и не распространять слухи на руку недружественным странам".

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