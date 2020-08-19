Зеленский: к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут СБУ и Нацполицию

Такое временное решение было принято "из-за отсутствия доверия к «Укртрансбезопасности»".

Зеленский: к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут СБУ и Нацполицию
Фото: president.gov.ua

К габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут Службу безопасности и Национальную полицию.

Об этом во время рабочей поездки в Запорожскую область заявил президент Владимир Зеленский.

Такое временное решение, по его словам, было принято "из-за отсутствия доверия к «Укртрансбезопасности»".

"Мы знаем о большой проблеме - мы строим (автодороги, - ред.), а «товарищи» из «Укртрансбезопасности» - не все, но в целом - они разрушают. Из-за того, что не контролируют перегруженные перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что поставил Министерству инфраструктуры задачу внедрить систему автоматического габаритно-весового контроля на дорогах и перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте, чтобы "устранить человеческий фактор".

"Поставлена задача Министерству инфраструктуры перезагрузить «Укртрансбезопасность». Мне кажется, здесь реформа очень проста: только человеческий фактор уйдет с дороги - все с дорогами будет хорошо. Поэтому поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет - шесть «пилотов» мы уже сделали около Киева", - отметил президент.

В целом, по его словам, планируется закупить и установить 50-80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля. Кроме того, как временная мера также вводятся ограничения в связи с температурным режимом: когда температура воздуха достигает 28 градусов - "грузовик останавливается в любой местности на любом участке дороги".

"Я думаю, что только тогда это будет реформа. Когда «Укртрансбезопасность», и полиция, и Служба безопасности, которые сейчас помогают, уйдут с дороги и не будут этим заниматься (контролировать соблюдение весовых норм. - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в июне Зеленский рассказал, что зашел в чат, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля. Президент снял видео, в котором назвал дальнобойщиков, которые едут с перегрузом, "засранцами".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле с помощью комплексов взвешивания грузовиков в дороге (Weight-in-Motion). За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.

С осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они находятся на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель -Ягодин). В четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева.

Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский прибыл в ЗапорожьеЗеленский прибыл в Запорожье
Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным АМКУЗеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным АМКУ
Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГЗеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГ
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и УрускогоЗеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского
Зеленский провел закрытое совещание с разведкой и силовиками в связи с обострением ситуации в БеларусиЗеленский провел закрытое совещание с разведкой и силовиками в связи с обострением ситуации в Беларуси
Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертноЗеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно
Зеленский отреагировал на поджог авто "Схем"Зеленский отреагировал на поджог авто "Схем"
СБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военныхСБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных
Зеленский предупредил о трагических последствиях передачи "вагнеровцев" РоSSииЗеленский предупредил о трагических последствиях передачи "вагнеровцев" РоSSии
Зеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домойЗеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домой
Последние новости
Подгружаем последние новости