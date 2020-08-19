Зеленский: к габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут СБУ и Нацполицию

К габаритно-весовому контролю на украинских дорогах привлекут Службу безопасности и Национальную полицию.

Об этом во время рабочей поездки в Запорожскую область заявил президент Владимир Зеленский.

Такое временное решение, по его словам, было принято "из-за отсутствия доверия к «Укртрансбезопасности»".

"Мы знаем о большой проблеме - мы строим (автодороги, - ред.), а «товарищи» из «Укртрансбезопасности» - не все, но в целом - они разрушают. Из-за того, что не контролируют перегруженные перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что поставил Министерству инфраструктуры задачу внедрить систему автоматического габаритно-весового контроля на дорогах и перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте, чтобы "устранить человеческий фактор".

"Поставлена задача Министерству инфраструктуры перезагрузить «Укртрансбезопасность». Мне кажется, здесь реформа очень проста: только человеческий фактор уйдет с дороги - все с дорогами будет хорошо. Поэтому поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки и фиксации грузов. Она будет - шесть «пилотов» мы уже сделали около Киева ", - отметил президент.

В целом, по его словам, планируется закупить и установить 50-80 комплексов автоматического габаритно-весового контроля. Кроме того, как временная мера также вводятся ограничения в связи с температурным режимом: когда температура воздуха достигает 28 градусов - "грузовик останавливается в любой местности на любом участке дороги".

"Я думаю, что только тогда это будет реформа. Когда «Укртрансбезопасность», и полиция, и Служба безопасности, которые сейчас помогают, уйдут с дороги и не будут этим заниматься (контролировать соблюдение весовых норм. - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в июне Зеленский рассказал, что зашел в чат, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля. Президент снял видео, в котором назвал дальнобойщиков, которые едут с перегрузом, "засранцами".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле с помощью комплексов взвешивания грузовиков в дороге (Weight-in-Motion). За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.

С осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они находятся на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель -Ягодин). В четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева .

Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.