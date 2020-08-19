СНБО обнаружил признаки подготовки масштабной кибератаки роSSийских спецслужб накануне Дня Независимости

Атаки были нацелены на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.

СНБО обнаружил признаки подготовки масштабной кибератаки роSSийских спецслужб накануне Дня Независимости
Фото: president.gov.ua

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны обнаружил активизацию хакерской группировки Gamaredon, которую связывают со спецслужбами РоSSийской Федерации.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Отмечается, что были обнаружены признаки подготовки кибератаки на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры.

"Проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, чтобы отразить кибератаки.

"Киберугрозы со стороны РоSSийской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран. Неотложное информирование НКЦК при СНБО Украины о выявленных кибератаках на информационные системы государственных органов, объекты критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию крайне важно, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества", - подчеркнул он.

Напомним, летом 2017 года масштабное распространение вируса NotPetya парализовало работу украинских правительственных учреждений, бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.

Правительство Великобритании заявило, что РоSSия ответственна за кибератаки с использованием этого вируса. А Белый Дом прямо обвинил РФ в кибератаке на Украину, пообещав "последствия".

Вслед за Соединенными Штатами обвинила РоSSию в хакерской атаке Австралия.

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