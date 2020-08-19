Садовый решил баллотироваться в мэры Львова

Действующий городской голова пойдет на местные выборы.

Садовый решил баллотироваться в мэры Львова
Фото: Макс Требухов

Мэр Львова Андрей Садовый решил баллотироваться на пост городского головы.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает смс... И вопрос: "Андрей, ты идешь на следующие выборы?" Я себе так думаю: завод по переработке мусора начали строить... Надо достроить до конца? Надо! А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясне-2 на Левандовку надо? Надо! А Шевченко, Богдана Хмельницкого? Продолжаются работы в больнице скорой помощи - это должна быть очень серьезная, крутая больница. Надо это все делать? Конечно, нужно... Бросить это все на произвол судьбы - несерьезно, поэтому я иду (на выборы, - ред.)", - сказал Садовый в видеообращении.

Напомним, Садовый руководит Львовом с 2006 года.

В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду он баллотировался по списку Объединения "Самопомощь", в котором имел непроходной 50-й номер. В 2015 году Садовый выиграл выборы во Львове с результатом 61,1%.

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