Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, который встречался с задержанным шпионом
Сотрудник торгового отдела посольства РФ также объявлен персоной нон грата.
Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, встречавшегося с задержанным мужчиной, подозреваемым в шпионаже для РоSSийской Федерации.
Об этом сообщает NRK.
Министерство иностранных дел Норвегии объявило, что вышлет из страны сотрудника торгового отдела посольства РФ, однако имя роSSийского дипломата не назвало.
Отмечается, что дипломата решили выслать, поскольку он "совершил действия, несовместимые с дипломатическим статусом". Его также объявили персоной нон грата. О высылке россиянину сообщили днем 18 августа, так что у него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.
В МИД РоSSии это пока не комментировали.
Напомним, 15 августа в Норвегии был задержан 50-летний уроженец Индии, норвежский подданный Харшарн Сингх Татгар. На допросе Татгар заявил, что передавал информацию роSSийскому дипломату и получал за это деньги. Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии "разглашение государственной тайны". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.