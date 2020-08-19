Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, который встречался с задержанным шпионом

Сотрудник торгового отдела посольства РФ также объявлен персоной нон грата.

Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, который встречался с задержанным шпионом

Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, встречавшегося с задержанным мужчиной, подозреваемым в шпионаже для РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает NRK.

Министерство иностранных дел Норвегии объявило, что вышлет из страны сотрудника торгового отдела посольства РФ, однако имя роSSийского дипломата не назвало.

Отмечается, что дипломата решили выслать, поскольку он "совершил действия, несовместимые с дипломатическим статусом". Его также объявили персоной нон грата. О высылке россиянину сообщили днем 18 августа, так что у него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

В МИД РоSSии это пока не комментировали.

Напомним, 15 августа в Норвегии был задержан 50-летний уроженец Индии, норвежский подданный Харшарн Сингх Татгар. На допросе Татгар заявил, что передавал информацию роSSийскому дипломату и получал за это деньги. Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии "разглашение государственной тайны". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Беларуси в Словакии, который поддержал мирных протестантов, подал в отставкуПосол Беларуси в Словакии, который поддержал мирных протестантов, подал в отставку
В Норвегии задержали шпиона, который передавал РоSSии секретные данныеВ Норвегии задержали шпиона, который передавал РоSSии секретные данные
СБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военныхСБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных
Стало известно имя погибшего бойца, который подорвался на взрывчатке в Донецкой областиСтало известно имя погибшего бойца, который подорвался на взрывчатке в Донецкой области
Кравчук хочет привлечь в ТКГ человека, который живет в ОРДЛО и "хорошо знает Донбасс"Кравчук хочет привлечь в ТКГ человека, который живет в ОРДЛО и "хорошо знает Донбасс"
В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"
Черногория разрешила украинцам въезд без ограниченийЧерногория разрешила украинцам въезд без ограничений
Лукашенко пригласил Венедиктову в Беларусь, чтобы разобраться с задержанными "вагнеровцами"Лукашенко пригласил Венедиктову в Беларусь, чтобы разобраться с задержанными "вагнеровцами"
СБУ задержала боевика, который участвовал в боях в районе Донецкого аэропортаСБУ задержала боевика, который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта
Минкульт предупреждает о мошеннике, который "психологически давит" на заказчиков торговМинкульт предупреждает о мошеннике, который "психологически давит" на заказчиков торгов
Последние новости
Подгружаем последние новости