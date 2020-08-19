Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, который встречался с задержанным шпионом

Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, встречавшегося с задержанным мужчиной, подозреваемым в шпионаже для РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает NRK.

Министерство иностранных дел Норвегии объявило, что вышлет из страны сотрудника торгового отдела посольства РФ , однако имя роSSийского дипломата не назвало.

Отмечается, что дипломата решили выслать, поскольку он "совершил действия, несовместимые с дипломатическим статусом". Его также объявили персоной нон грата. О высылке россиянину сообщили днем 18 августа, так что у него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

В МИД РоSSии это пока не комментировали.

Напомним, 15 августа в Норвегии был задержан 50-летний уроженец Индии, норвежский подданный Харшарн Сингх Татгар. На допросе Татгар заявил, что передавал информацию роSSийскому дипломату и получал за это деньги. Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии "разглашение государственной тайны". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.