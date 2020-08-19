Украина с ноября в четыре раза снижает стоимость электронной визы для иностранцев

С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (е-Визы) будут оформляться по новой процедуре.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Отмечается, что сегодня, 19 августа, Правительство одобрило соответствующую инициативу МИД .

"Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть положительным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступление в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление контактов между людьми, и в целом - сделаем бренд "Украина" более современным и привлекательным", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, с 1 ноября заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры). Визы будут выдаваться значительно быстрее - срочное оформление будет занимать один рабочий день, а обычная процедура рассмотрения - три рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал девяти дней).

Также в дополнение к существующей разовой электронной Визе появится новый тип виз: е-Виза для двукратного въезда.

Значительно уменьшаются также дифференцированные тарифные ставки консульского сбора - вместо $ 85 за оформление разовой электронной Визы, теперь консульский сбор за разовую е-Визу составит $ 20, а за двукратную - $ 30.

Напомним, в апреле 2018 года консульская служба МИД начала оформлять электронные визы гражданам дальних стран, которые хотят посетить Украину с деловой или туристической поездкой.

Запрос на визу иностранцы могут оформить на сайте evisa.mfa.gov.ua. Для оформления электронной визы необходимо заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

В первый год оформления Украина выдала 11 тысяч е-Виз.