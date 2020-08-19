"Слуга народа" предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

Соответствующий проект закона будет рассмотрен уже 25 августа.

"Слуга народа" предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины
Фото: president.gov.ua

Верховная Рада зарегистрировала законопроект об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Инициаторами законопроекта являются нардепы "Слуги народа" Андрей Клочко, Алина Загоруйко, Дмитрий Черный, спикер парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.

Информация о регистрации законопроекта размещена на сайте Рады, однако текст документа пока отсутствует.

Этот проект закона будет рассмотрен уже 25 августа на внеочередной сессии парламента.

Напомним, что малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определен как главный элемент большого герба. Однако большого герба Украины до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого Герба было утверждено в 20 статье.

В том же году на конкурсе на проект большого Герба рассмотрели более 400 эскизов, но ни один не утвердили. В 2001 году в Раду поступил проект закона "О большом Государственном гербе Украины", который предлагал утвердить изображение на синем щите золотого знака Княжеского государства Владимира Великого, над щитом - великокняжеский венец и сине-зеленый шатер. По обе стороны должны были размещаться держатели щита - золотой лев и казак. Под щитом предлагалась сине-желтая лента, ниже - колоски пшеницы с калиной. Геральдисты отклонили это предложение.

В 2007-2008 годах Минкультуры проводило конкурс проектов большого герба. В 2009 году правительство утвердило проект большого Государственного герба - малый Герб в центре, по бокам - лев и казак, снизу - сине-желтая лента, сверху - княжеская корона. Проект так и не внесли на рассмотрение Рады.

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