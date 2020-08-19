Северный поток-2 будут охранять боевые корабли Балтийского флота РоSSии

Северный поток-2 будут охранять боевые корабли Балтийского флота России

Для охраны трубопровода "Северный поток-2" задействованы боевые корабли Балтийского флота РФ. Это подтвердил заместитель секретаря Совета безопасности РоSSии Михаил Попов, сообщают росСМИ.

Он пояснил, что такая мера вызвана "имеющимися рисками провокаций со стороны некоторых государств".

М.Попов отметил, что корабли Военно-морского флота также отвечали за безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко", которые тоже участвуют в строительстве "Северного потока-2".

Напомним, строительство "Северного потока-2" приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

МинПром по материалам Лента

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