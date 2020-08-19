Северный поток-2 будут охранять боевые корабли Балтийского флота РоSSии

Для охраны трубопровода "Северный поток-2" задействованы боевые корабли Балтийского флота РФ . Это подтвердил заместитель секретаря Совета безопасности РоSSии Михаил Попов, сообщают росСМИ.



Он пояснил, что такая мера вызвана "имеющимися рисками провокаций со стороны некоторых государств".



М.Попов отметил, что корабли Военно-морского флота также отвечали за безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко", которые тоже участвуют в строительстве "Северного потока-2".



Напомним, строительство "Северного потока-2" приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.



