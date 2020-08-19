Зеленский прибыл в Запорожье
Офис президента обнародовал программу рабочей поездки главы государства.
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область.
Об этом информирует пресс-служба главы государства.
Согласно сообщению, президент примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.
Глава государства ознакомится с ходом реализации в области программы "Большая стройка", а также обсудит вопросы строительства в Запорожье автотранспортной магистрали через р. Днепр.
Кроме того, Владимир Зеленский встретится с ветеранами боевых действий.
Напомним, год назад президент Владимир Зеленский посетил Запорожье, где, как и его персонаж Василий Голобородько в "Слуге народа", проинспектировал строительство мостов. Тогда его удивила стоимость моста в Запорожье и привязка цен к доллару.