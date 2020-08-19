Израиль подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа

Ракета упала за пределами населенных пунктов.

Израиль подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа
Фото: Wikimedia

Во вторник вечером, 18 августа, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету в сторону Израиля. Сообщений о раненых или погибших пока не поступало.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на The Times of Israel.

Ракета упала за пределами населенных пунктов.

"После срабатывания воздушной тревоги несколько минут назад одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону юга Израиля. Нет сообщений о взрывах в населенных пунктах. Это указывает, что снаряд попал в открытое поле. Служба скорой помощи сообщает, что сообщений о травмах не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее военные сообщили об активации сирен ПВО в городе Ашкелон на юге Израиля и поселении Зиким вблизи границы с палестинским анклавом.

Напомним, 16 августа стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела с территории сектора Газа.

Целью израильской авиации стал склад боеприпасов. Ранее в этот день ЦАХАЛ заявил о запуске "террористами" двух ракет в направлении территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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