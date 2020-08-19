Президент Мали заявил об отставке во избежание кровопролития во время переворота

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о роспуске правительства и парламента страны и заявил, что у него нет другого выбора, кроме как немедленно подать в отставку.

Об этом он сказал в ночь на среду, 19 августа, в видеообращении, которое транслировали государственные телеканалы Мали, передает DW.

Накануне президента и премьер-министра Мали задержали во время военного переворота.

"Если определенные элементы в наших вооруженных силах хотят, чтобы это закончилось с помощью их вмешательства, разве у меня есть выбор?" - сказал Ибрагим Бубакар Кейта и добавил, что "не хочет, чтобы проливалась кровь".

За несколько часов до этого на государственном телевидении выступили представители мятежников. Они пообещали провести новые выборы в "положенное время".

Заместитель начальника штаба военно-воздушных сил страны Исмаэль Ваге сказал, что "патриотические силы Национального комитета спасения народа решили взять на себя ответственность перед людьми и перед историей".

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейти и его премьера Сиссе. Во время столкновений мятежников и их противников погибли по меньшей мере пять человек.

Попытка переворота в стране произошла 18 августа на большой военной базе страны в Кати вблизи столицы Мали Бамако. По требованию мятежников президент страны должен был покинуть Мали, если не хотел допустить силового решения.

Госпереворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара. К нему присоединились заместитель начальника военной школы подполковник Мама Секу Лелета, полковник Вооруженных сил Дьо.

Заметим, что в 2012 году восстание на базе Кати привело к тому, что тогдашний президент Мали Амаду Туре ушел в отставку. Идентичная ситуация произошла и в 1991 году.

Акции протеста в Мали продолжаются с июня 2020 года, участники требуют отставки президента страны, которого обвиняют в неспособности восстановить безопасность и бороться с коррупцией.