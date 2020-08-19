Президент Мали заявил об отставке во избежание кровопролития во время переворота

Путчисты обещают проведение новых выборов.

Президент Мали заявил об отставке во избежание кровопролития во время переворота
Президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта
Фото: скрін відео

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о роспуске правительства и парламента страны и заявил, что у него нет другого выбора, кроме как немедленно подать в отставку.

Об этом он сказал в ночь на среду, 19 августа, в видеообращении, которое транслировали государственные телеканалы Мали, передает DW.

Накануне президента и премьер-министра Мали задержали во время военного переворота.

"Если определенные элементы в наших вооруженных силах хотят, чтобы это закончилось с помощью их вмешательства, разве у меня есть выбор?" - сказал Ибрагим Бубакар Кейта и добавил, что "не хочет, чтобы проливалась кровь".

За несколько часов до этого на государственном телевидении выступили представители мятежников. Они пообещали провести новые выборы в "положенное время".

Заместитель начальника штаба военно-воздушных сил страны Исмаэль Ваге сказал, что "патриотические силы Национального комитета спасения народа решили взять на себя ответственность перед людьми и перед историей".

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейти и его премьера Сиссе. Во время столкновений мятежников и их противников погибли по меньшей мере пять человек.

Попытка переворота в стране произошла 18 августа на большой военной базе страны в Кати вблизи столицы Мали Бамако. По требованию мятежников президент страны должен был покинуть Мали, если не хотел допустить силового решения.

Госпереворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара. К нему присоединились заместитель начальника военной школы подполковник Мама Секу Лелета, полковник Вооруженных сил Дьо.

Заметим, что в 2012 году восстание на базе Кати привело к тому, что тогдашний президент Мали Амаду Туре ушел в отставку. Идентичная ситуация произошла и в 1991 году.

Акции протеста в Мали продолжаются с июня 2020 года, участники требуют отставки президента страны, которого обвиняют в неспособности восстановить безопасность и бороться с коррупцией.

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