Кабмин сменил временного главу Таможенной службы

Вр.и.о главы Государственной таможенной службы Украины будет заместитель главы ГТС Андрей Павловский.

Кабмин сменил временного главу Таможенной службы
Фото: Checkpoint

Временно исполнять обязанности главы Государственной таможенной службы Украины будет заместитель главы ГТС Андрей Павловский.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"Павловский Андрей Витальевич назначен временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Украины", - написал Гончаренко.

Павловский был назначен заместителем главы Государственной таможенной службы 3 июня.

Также Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Игоря Муратова от исполнения обязанностей Главы ГТС Украины.

Напомним, в апреле Кабмин уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы и назначил временно исполняющим обязанности Муратова.

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