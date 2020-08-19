Кабмин сменил временного главу Таможенной службы

Временно исполнять обязанности главы Государственной таможенной службы Украины будет заместитель главы ГТС Андрей Павловский.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"Павловский Андрей Витальевич назначен временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Украины", - написал Гончаренко.

Павловский был назначен заместителем главы Государственной таможенной службы 3 июня.

Также Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Игоря Муратова от исполнения обязанностей Главы ГТС Украины.

Напомним, в апреле Кабмин уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы и назначил временно исполняющим обязанности Муратова.