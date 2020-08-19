Кабмин сменил временного главу Таможенной службы
Вр.и.о главы Государственной таможенной службы Украины будет заместитель главы ГТС Андрей Павловский.
Временно исполнять обязанности главы Государственной таможенной службы Украины будет заместитель главы ГТС Андрей Павловский.
Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко своем Telegram-канале.
По его словам, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.
"Павловский Андрей Витальевич назначен временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Украины", - написал Гончаренко.
Павловский был назначен заместителем главы Государственной таможенной службы 3 июня.
Также Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Игоря Муратова от исполнения обязанностей Главы ГТС Украины.
Напомним, в апреле Кабмин уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы и назначил временно исполняющим обязанности Муратова.