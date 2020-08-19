Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады 25 августа

Будут рассматривать вопрос повышения минимальной зарплаты с 1 сентября.

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады 25 августа
Фото: president.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 25 августа.

Предложение о ее проведении высказал президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной Рады.

Нардепы рассмотрят следующие вопросы:

  • проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3963);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (реестр. № 3659);
  • проект Постановления Верховной Рады Украины об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (реестр. № 3994);
  • проект Закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (реестр № 0063)
  • проект Закона Украины о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0055)
  • проект Закона Украины о ратификации Финансового соглашения (Проект "Транспортная связь в Украине - Фаза І") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0056).

Предыдущая внеочередная сессия была созвана на 21 июля. Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков не исключал, что скандальный законопроект "слуги народа" Максима Бужанского относительно продолжения обучения в школах на русском языке до 2023 года могут рассмотреть на внеочередной сессии Верховной Рады.

Напомним, что 6 августа президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября этого года.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн. В 2019 году "минималка" составляла 4173 гривны, годом ранее - 3723 гривны.

В июне президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500.

11 августа глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс. гривен.

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