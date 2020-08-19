Адвокат Новиков прокомментировал повторный арест картин Порошенко

Он отметил, это решение также будет оспариваться.

Адвокат Новиков прокомментировал повторный арест картин Порошенко
Ілля Новіков
Фото: Макс Требухов

По мнению адвоката Ильи Новикова, решение Печерского суда о повторном аресте картин из коллекции Петра Порошенко, который уже был признан незаконным в апелляционной инстанции, свидетельствует о том, что в Офисе президента не готовы признавать свои ошибки и "давать задний ход".

Он отмечает, что это происходит в полной стилистике Путина, сообщили на сайте партии "Европейская солидарность".

"Сама по себе ситуация, когда Печерский суд повторно принимает решение об аресте имущества по скандальному делу, по которому решение однажды было признано полностью незаконным апелляционным судом, - это не сенсация. С моей точки зрения, важно в этой ситуации то, что после того грандиозного скандала, который был в первой половине лета и закончился фактической капитуляцией Офиса Генерального прокурора в том же Печерском суде, когда они отказались от своей позиции в суде, те же люди, тот же прокурор идет повторно с этим новым ходатайством об аресте имущества", - заметил адвокат.

"То есть важно не то, что решил Печерский суд, а то, что Офис генпрокурора, конечно, в координации с другими структурами, решили продолжить то, что они начали", - отмечает Новиков.

Он подчеркнул, что все подобные решения будут оспариваться.

"Это для нас рутинная ситуация. Я думаю, что с этим новым арестом будет то же, что и с предыдущим. Это может занять несколько недель, месяцев, но результат будет тот же", - убежден Новиков.

Напомним, что 6 августа Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Голованя и отменил арест картин из семейной коллекции, которые экспонируются в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара».

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