СБУ прокомментировала информацию об участии в "вагнеровской спецоперации"

В спецслужбе призвали СМИ "внимательнее относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран".

Служба безопасности Украины отреагировала на сообщение о якобы участии ее сотрудников в спецоперации с боевиками роSSийской ЧВК "Вагнер".

В пресс-центре спецслужбы отметили, что СБУ "не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационных операций врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более когда такие информационные «вбросы» имеют целью нанесение вреда Украине".

"Однако, как исключение, отмечаем - данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно роSSийское издание", - говорится в комментарии.

Также в спецслужбе заявляют, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, якобы зафиксированных на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров как «офицера СБУ » является домыслом и сознательной манипуляцией, отмечают в спецслужбе.

СБУ призвала украинские СМИ и "отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран".

Напомним, 17 августа появилась информация о том, что СБУ якобы планировала спецоперацию по задержанию в Киеве бойцов, воевавших против Украины на Донбассе, которая "сорвалась после совещания в Офисе президента".

О срыве операции сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко. Впоследствии со ссылкой на собственные источники об этом заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

18 августа журналистка Янина Соколова на своем Youtube-канале обнародовала записи разговоров и документы роSSийских боевиков ЧВК "Вагнер", которых Беларусь выдала РоSSии на прошлой неделе.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера" разработкой роSSийских спецслужб.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в коментарии LB.ua заявил, что "это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания".