СБУ прокомментировала информацию об участии в "вагнеровской спецоперации"

В спецслужбе призвали СМИ "внимательнее относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран".

СБУ прокомментировала информацию об участии в "вагнеровской спецоперации"
Фото: censor.net.ua

Служба безопасности Украины отреагировала на сообщение о якобы участии ее сотрудников в спецоперации с боевиками роSSийской ЧВК "Вагнер".

В пресс-центре спецслужбы отметили, что СБУ "не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационных операций врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более когда такие информационные «вбросы» имеют целью нанесение вреда Украине".

"Однако, как исключение, отмечаем - данные об участии СБУ в так называемой вагнеровской спецоперации являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно роSSийское издание", - говорится в комментарии.

Также в спецслужбе заявляют, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, якобы зафиксированных на аудиозаписях. Поэтому титрование одного из участников разговоров как «офицера СБУ» является домыслом и сознательной манипуляцией, отмечают в спецслужбе.

СБУ призвала украинские СМИ и "отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран".

Напомним, 17 августа появилась информация о том, что СБУ якобы планировала спецоперацию по задержанию в Киеве бойцов, воевавших против Украины на Донбассе, которая "сорвалась после совещания в Офисе президента".

О срыве операции сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко. Впоследствии со ссылкой на собственные источники об этом заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

18 августа журналистка Янина Соколова на своем Youtube-канале обнародовала записи разговоров и документы роSSийских боевиков ЧВК "Вагнер", которых Беларусь выдала РоSSии на прошлой неделе.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера" разработкой роSSийских спецслужб.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в коментарии LB.ua заявил, что "это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Обнародованы записи с показаниями выданных РФ боевиков ЧВК "Вагнер" об участии в войне на ДонбассеОбнародованы записи с показаниями выданных РФ боевиков ЧВК "Вагнер" об участии в войне на Донбассе
МИД Украины возмутили заявления белорусских властей об участии украинцев в организации протестовМИД Украины возмутили заявления белорусских властей об участии украинцев в организации протестов
США предлагают до $10 млн вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборыСША предлагают до $10 млн вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборы
Фокин об участии в ТКГ: "Еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать"Фокин об участии в ТКГ: "Еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать"
Кличко не смог опровергнуть информацию о переводе денег фирмам КомарницкогоКличко не смог опровергнуть информацию о переводе денег фирмам Комарницкого
Офис генпрокурора зарегистрировал несколько производств об участии иностранцев в вооруженном конфликте против УкраиныОфис генпрокурора зарегистрировал несколько производств об участии иностранцев в вооруженном конфликте против Украины
Казанский рассказал о первом заседании ТКГ при участии представителей ОРДЛОКазанский рассказал о первом заседании ТКГ при участии представителей ОРДЛО
НАПК пообещало проверить информацию об “испанской фирме” главы СБУ Ивана БакановаНАПК пообещало проверить информацию об “испанской фирме” главы СБУ Ивана Баканова
Малюська опроверг информацию о "продаже собаки за долги" на аукционе СЕТАММалюська опроверг информацию о "продаже собаки за долги" на аукционе СЕТАМ
СБУ отказалась предоставить информацию по делу ПоворозникаСБУ отказалась предоставить информацию по делу Поворозника
Последние новости
Подгружаем последние новости