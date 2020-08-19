Белорусские пограничники задержали украинца по запросу РФ

34-летний украинец объявлен в розыск в РоSSии.

В Беларуси пограничники задержали гражданина Украины, который объявлен в розыск Россией .

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

"18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением «Киев-Минск» пограничники задержали 34-летнего пассажира", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при прохождении паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске по странам СНГ (инициатор - МВД РоSSийской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см.

В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции.