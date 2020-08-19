Минэнерго ответило на обвинения в подлоге документов Кабмина

Минэнерго ответило на обвинения в подлоге документов Кабмина

Министерство энергетики заявляет, что все фундаментальные положения, которые приняло правительство о разрешении "Энергоатома" продавать электроэнергию по двусторонним договорам, остались без изменений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минэнергетики отмечает, что их позиция заключается в том, чтобы государственная компания не осуществляла продажу электроэнергии себе в убыток.

"Именно поэтому правительственным постановлением была определена формула цены, по которой НАЭК "Энергоатом" может продавать свою электроэнергию коммерческим структурам без ущерба для компании", - говорится в сообщении.

Также в Минэнергетики отмечают, что постановление правительства по "переходной" модели ПСО, которая обсуждается в СМИ и критикуется НАЭК "Энергоатом", была инициирована самой компанией.

При этом представители предприятия заверили Минэнерго, что безубыточность госкомпании будет обеспечиваться путем сбалансирования цены на остальные электроэнергии, которая продается на коммерческих рынках.

При таких условиях Минэнерго согласилось на предложение "Энергоатома", отмечают в ведомстве.

В министерстве заявляют, что обвинения народного депутата Сергея Нагорняка относительно вмешательства Минэнерго в текст постановления безосновательны и лишь создают предпосылки для новой кризисной ситуации в энергетическом секторе.

Ранее депутат "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам.

По его словам искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгоден вывод из свободного рынка электрической энергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО" Укргидроэнерго ".

МинПром

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