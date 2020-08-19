Фигурантам дела Шеремета Антоненко и Кузьменко вручили обвинительный акт

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Об этом сообщил юрист Леонид Маслов.

"Сегодня, 18 августа, подозреваемым Андрею Антоненко, Яне Дугарь и Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования. Это означает, что досудебное расследование закончено, и в ближайшие дни дело будет передано в Шевченковский районный суд города Киева ", - написал он в фейсбуке.

Маслов пояснил, что в соответствии с нормами статьи 314 УПК Украины подготовительное заседание назначается на позднее пяти дней со дня поступления обвинительного акта. Во время подготовительного заседания, в частности, суд будет вновь избирать меру пресечения обвиняемым.

"В целом обвинительный акт не содержит никаких новых сведений по сравнению с новыми подозрениями, предъявленными фигурантам 22 мая. Они все обвиняются в умышленном убийстве особо опасным способом по предварительному сговору, повреждении имущества, незаконном обращении со взрывчаткой", - добавил юрист.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019 года в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало музыканта Андрея Антоненко, увлеченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что он культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил подозреваемую в убийстве Павла Шеремета волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Андрея Антоненко суд оставил под стражей до 13 сентября.