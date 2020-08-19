Фигурантам дела Шеремета Антоненко и Кузьменко вручили обвинительный акт

Защита Яны Дугарь получать акт отказалась.

Фигурантам дела Шеремета Антоненко и Кузьменко вручили обвинительный акт
Фото: facebook.com/kalmius

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Об этом сообщил юрист Леонид Маслов.

"Сегодня, 18 августа, подозреваемым Андрею Антоненко, Яне Дугарь и Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт вместе с реестром материалов досудебного расследования. Это означает, что досудебное расследование закончено, и в ближайшие дни дело будет передано в Шевченковский районный суд города Киева", - написал он в фейсбуке.

Маслов пояснил, что в соответствии с нормами статьи 314 УПК Украины подготовительное заседание назначается на позднее пяти дней со дня поступления обвинительного акта. Во время подготовительного заседания, в частности, суд будет вновь избирать меру пресечения обвиняемым.

"В целом обвинительный акт не содержит никаких новых сведений по сравнению с новыми подозрениями, предъявленными фигурантам 22 мая. Они все обвиняются в умышленном убийстве особо опасным способом по предварительному сговору, повреждении имущества, незаконном обращении со взрывчаткой", - добавил юрист.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019 года в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало музыканта Андрея Антоненко, увлеченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что он культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил подозреваемую в убийстве Павла Шеремета волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест.

Андрея Антоненко суд оставил под стражей до 13 сентября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Дело Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный актДело Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт
Сытник заявил, что НАБУ не расследует заявление экс-начальника отдела ГБР КорецкогоСытник заявил, что НАБУ не расследует заявление экс-начальника отдела ГБР Корецкого
МИД сделало официальное заявление по поводу президентских выборов в БеларусиМИД сделало официальное заявление по поводу президентских выборов в Беларуси
Зеленский о задержании украинцев в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делатьЗеленский о задержании украинцев в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать
Дело Шеремета: Юлию Кузьменко отпустили из-под стражиДело Шеремета: Юлию Кузьменко отпустили из-под стражи
Учителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - СтепановУчителям не будут делать тесты на коронавирус перед учебным годом, - Степанов
САП приостановила расследование дела Роттердам+САП приостановила расследование дела Роттердам+
ГБР сообщило о подозрении девятому фигуранту дела об убийстве журналиста СергиенкоГБР сообщило о подозрении девятому фигуранту дела об убийстве журналиста Сергиенко
Верховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в КиевеВерховный Суд оставил рассмотрение дела Мангера в Киеве
Представителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащегоПредставителя Министерства по делам ветеранов уличили в вымогательстве денег с раненого военнослужащего
Последние новости
Подгружаем последние новости