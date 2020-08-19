Сотрудников белорусского телевидения, поддержавших протесты против Лукашенко, заменили специалистами из РоSSии, - СМИ

"Прилетели два самолета сотрудников из РоSSии, выполняющих наши функции за очень большую сумму".

Сразу несколько сотрудников Белорусской государственной телерадиокомпании, участвующих в забастовке, рассказали о том, что в ТРК приехали работать роSSийские специалисты.

Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская рассказала TUT.BY, что сотрудников, открыто поддержавших протесты против Александра Лукашенко, не пускают на работу, их заменили русскими специалистами.

"На блокпосту стояли милиционеры. Они посмотрели фамилию в служебном удостоверении и сказали, что мы в списках, и нас пропустить не могут", - рассказала она.

По словам Мартиновской, ей не объяснили, что за список и почему она туда попала. Она допустила, что в черный список внесли всех, кто подписал коллективное обращение к руководству Белтелерадиокомпании с требованиями провести честные выборы.

Она сообщила, что их обязанности сейчас выполняют специалисты, прилетевшие из РоSSии.

"Прилетели два самолета сотрудников из РоSSии, выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для митингов, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей", - добавила Мартиновская.

По ее словам, у россиян будет соцпакет и зарплата в 5 тысяч рублей. Белорусские специалисты получают на руки от тысячи до полутора тысяч рублей за такую работу.

По словам еще одного сотрудника Белорусского гостелевидения, в первую очередь россиян назначат в отдел политических новостей, чтобы "не было риска, что важная информация не дойдет до аудитории", сообщает Наша Нива.

Напомним, акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. По официальным данным, их победителем стал Александр Лукашенко, неизменно находящийся у власти с 1996 года.