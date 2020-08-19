В Беларуси омоновцы начали разгонять митингующих

Утром 19 августа у проходной Минского тракторного завода ОМОН разогнал собравшихся там людей.

По сообщению TUT.by, там были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуск за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.

Возле МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди.

Однако ОМОН, прибывший на место происшествия, оттеснил людей ближе к выходу в метро. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не позволили им там находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а затем - на противоположную сторону улицы Долгобродской.

ОМОН отвел в сторону одного человека. Неизвестно, задержали ли его потом.

Сообщают, что заявления на отпуск за свой счет написали около 500 работников завода. Их коллеги, не писавшие таких заявлений, без проблем смогли попасть на завод.

На предприятии уточняют, что 167 человек написали заявления по семейно-бытовыми обстоятельствам, еще 5 - для проведения забастовок.

Работники объясняют, что намерены рассказывать другим коллегам об акциях солидарности и забастовках.

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