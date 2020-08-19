В Беларуси омоновцы начали разгонять митингующих

Акции протеста в стране продолжаются со дня выборов президента 9 августа.

Утром 19 августа у проходной Минского тракторного завода ОМОН разогнал собравшихся там людей.

По сообщению TUT.by, там были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуск за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.

Возле МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди.

Однако ОМОН, прибывший на место происшествия, оттеснил людей ближе к выходу в метро. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не позволили им там находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а затем - на противоположную сторону улицы Долгобродской.

ОМОН отвел в сторону одного человека. Неизвестно, задержали ли его потом.

Сообщают, что заявления на отпуск за свой счет написали около 500 работников завода. Их коллеги, не писавшие таких заявлений, без проблем смогли попасть на завод.

На предприятии уточняют, что 167 человек написали заявления по семейно-бытовыми обстоятельствам, еще 5 - для проведения забастовок.

Работники объясняют, что намерены рассказывать другим коллегам об акциях солидарности и забастовках.

У здания Белорусского телевидения тоже начались разгоны. На заднем дворе стоят автозаки. Сейчас люди разбежались, но планируют собраться снова и просят подмоги, передает телеграмм канал NEXTA Live.

В Купаловском театре, по информации актеров, появились люди в специальных костюмах для санобработки. Они открыли все кабинеты и гримерки. При попытках попасть на работу сотрудникам театра ничего не объясняют и выталкивают их за дверь.

Накануне в белорусском Гродно местные власти приняли требования протестующих. Силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Три человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 были задержаны.

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