Кабмин разрывает семь соглашений о сотрудничестве в гражданской авиации в рамках СНГ

"Денонсация таких соглашений - это, в первую очередь, ответ на нарушение Россией международного права, на аннексию наших территорий".

Кабинет министров Украины продолжает работу по выходу из структур Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации. Украина является частью международных договоров в этих сферах, поэтому денонсация таких соглашений с СНГ - это, в первую очередь, ответ на нарушение Россией международного права, на аннексию наших территорий", - отметил он.

Шмыгаль отметил, что после оккупации полуострова Россией , с 2014 года, Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14,5 млрд гривен за то, что роSSийские авиакомпании летают над территорией Крыма.

"Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве речи идти не может, поэтому сегодня проголосуем, и предлагается поддержать разрыв соответствующих соглашений", - сказал премьер.

Как уточнил депутат Алексей Гончаренко, в целом Украина выходит из семи международных договоров, заключенных в рамках СНГ в области гражданской авиации. А именно: Решение о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация"; Соглашение о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств; Соглашение о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации; Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации; Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства; Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации; Решение о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация".

Нардеп опубликовал копию проекта постановления Кабмина на своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Олексій Гончаренко

Напомним, в мае 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ . После этого Украина вышла уже из более десятка таких соглашений.

Так, 23 января 2019 года Кабмин приостановил действие трех договоров, заключенных в рамках СНГ . В постановлении правительства говорится о прекращении Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией от 26 июня 1992 года, Соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года и Соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности от 15 мая 1992 года.