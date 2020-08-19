В Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и Турции

"Минеру" грозит до 6 лет лишения свободы.

В Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и Турции
Фото: EPA

Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 46-летнему гражданину Армении по факту ложного сообщения о заминировании помещений посольств США и республики Турция в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Как отмечается в сообщении, 1 августа 2020 года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и заявил о заминировании зданий двух посольств. Правоохранители провели проверку указанных помещений, взрывчатых материалов и устройств не обнаружили.

После проведения следственных действий "минера" удалось установить и задержать.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 21 июля в течение дня на линию "102" поступили сообщения о "заминировании" главного железнодорожного вокзала, аэропорта "Жуляны", торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, рынка "Минский" и двух автокиосков.

Взрывотехники обезвредили взрывчатку, заложенную неизвестными на рынке "Минский" в Оболонском районе. Также был обнаружен и обезврежен опасный предмет, закрепленный между легковой машиной и автокиоском. На других объектах опасных устройств не обнаружили.

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