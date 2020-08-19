В Мали при попытке государственного переворота арестовали президента и премьера

Во время столкновений погибли по меньшей мере пять человек.

В Мали произошла попытка государственного переворота. В результате мятежа был арестован президент страны Ибрагим Бубакар Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Jeune Afrique.

Как отмечает издание, на большой военной базе страны в Кати вблизи столицы Мали Бамако начался бунт военнослужащих, который продолжается до сих пор.

По требованию мятежников президент страны должен был покинуть Мали, если не хотел допустить силового решения.

Госпереворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара. К нему присоединились заместитель начальника военной школы подполковник Мама Секу Лелета, полковник Вооруженных сил Дьо.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейти и его премьера Сиссе. Во вторник демонстранты также начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.

Во время столкновений мятежников и их противников погибли по меньшей мере пять человек, говорится в сообщении.

Отметим, что в 2012 году восстание на базе Кати привело к тому, что тогдашний президент Мали Амаду Туре ушел в отставку. Идентичная ситуация произошла и в 1991 году.

Акции протеста в Мали продолжаются с июня 2020 года, участники требуют отставки президента страны, которого обвиняют в неспособности восстановить безопасность и бороться с коррупцией.