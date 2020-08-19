Нардеп Нагорняк заявил, что Минэнергетики изменило постановление правительства по "Энергоатому" в пользу конкурентов на рынке

Минэнерго при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавил пункт, который изменяет суть постановления и играет на руку конкурентам.

Об этом в письме президенту Владимиру Зеленскому сообщил нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк, пишет "Европейская правда".

"5 августа и.о. министра энергетики Буславец на заседании правительства ...выступила с инициативой принять постановление с 3-дневной доработкой... 12 августа на сайте КМУ был обнародован текст уже принятого и доработанного постановления. Этот текст кардинально отличается от проекта, который был оглашен 4 августа", - пишет депутат.

По словам нардепа, в доработанной редакции добавился пункт №9 с новой формулой, по которой "НАЭК "Энергоатом" будет вынужден выходить на свободный рынок электроэнергии с предложением цены значительно выше, чем средняя по рынку, а следовательно, не сможет реализовать эту продукцию.

Нагорняк утверждает, что этот пункт не согласовывали органы и секретариат Энергетического сообщества.

"Разработан, согласован ...проголосован правительством один проект положения, но для вступления в силу предлагается другой проект положения, практически противоположный по сути. Это не что иное как служебный подлог нормативно-правового акта", - пишет Нагорняк.

По его словам, искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгодно выведение со свободного рынка электроэнергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго".

Напомним, что Кабинет министров Украины в начале августа внес изменения в спецобязательства участников рынка электроэнергии. Согласно постановлению, "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения на территории ОЭС Украины, по цене 10 грн за МВт, а остальной объем - на разных сегментах рынка на рыночных условиях.

"Энергоатом" выступает против окончательного варианта правительственного постановления, замечая, что там появился дискриминационный пункт, которого не было в проектах постановления.