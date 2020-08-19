Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным АМКУ

Ее муж Сергей Сендзюк пожертвовал 500 тыс. грн на избирательную кампанию Зеленского, но деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства.

Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным АМКУ
Фото: www.rbc.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета.

Соответствующий указ №332/2020 опубликован на сайте главы государства 19 августа.

"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - отмечается в документе.

Ольга Музыченко, согласно поданной ею электронной декларации, ранее работала в ООО "Компания по управлению активами "Система плюс" и претендовала на должность первого заместителя главы - госуполномоченного Антимонопольного комитета. В декларации Музыченко указано, что ее мужем является Сергей Миронович Сендзюк.

По данным Clarity-Project, в марте 2019 года Сергей Сендзюк пожертвовал 500 тысяч гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства. Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс грн. И поэтому его оштрафовали на 1190 гривен. Деньги Сендзюку возвращали со счета ЧП "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко.

Сендзюк во времена Януковича был помощником нардепа от БЮТ Алексея Зарудного. Это бывший глава Пенсионного фонда, и Сендзюк в 2000-х работал в госпредприятии "Информационный центр персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины".

Государственными уполномоченными АМК являются также Мария Процишен, Ольга Нечитайло, Ирина Копайгора, Сергей Тищик, Наталья Буроменская, а также председатель комитета Ольга Пищанская.

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