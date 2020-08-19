Обнародованы записи с показаниями выданных РФ боевиков ЧВК "Вагнер" об участии в войне на Донбассе

Одного из боевиков награждал помощник Путина Владислав Сурков.

Журналистка Янина Соколова получила и обнародовала на своем Youtube-канале записи разговоров и документы роSSийских боевиков ЧВК "Вагнер", которых Беларусь выдала РоSSии на прошлой неделе.

На записи слышно, как "вагнеровцы" рассказывают, кто ими управляет и в каких странах они действуют.

Так боевик Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года он воевал в составе батальона "Степь" в Украине, руководил группой ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс, - ред.). Харитонов утверждает, что сбил возле поселка Мариновка вертолет и два штурмовика Су-25.

По словам Харитонова, он участвовал в "освобождении луганского аэропорта", а учился стрелять из ПЗРК в РоSSии в городе Новочеркасск.

Харитонов рассказал, что служил в русской армии в 1999-2001 годах, имеет две государственные награды РФ - за взятие Пальмиры и за "вертушки в Луганске". Награду за сбитые самолеты ему вручал в Москве помощник президента РоSSии Владислав Сурков.

Информацию о том, что Харитонов сбил украинский вертолет и два штурмовика, подтвердил другой "вагнеровец" - Сергей Щербаков. Он утверждает, что воевал вместе с Харитоновым в Украине в 2014 году.

Еще один боевик ЧВК Вагнера Александр Сидоров рассказал, что попал он на Донбасс в составе роSSийского подразделения "Амур". Воевал в 2014 и 2015 годах "в ЛНР", а в 2016 году - около населенного пункта Пески в Донецкой области. Во время боев за Луганский аэропорт работал водителем.

В видео также приводятся документы других боевиков, воевавших в Украине, в частности Сергея Анохина, Дмитрия Жмурина, Тахира Бахтигараева.

Вчера появилась информация о том, что спецоперация СБУ по задержанию в Киеве бойцов, воевавших против Украины на Донбассе, не удалась якобы после совещания в Офисе президента.

О срыве операции сообщил агент НАБУ. Впоследствии со ссылкой на собственные источники об этом заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, украинская контрразведка готовила операцию в течение года. Спецслужба завербовала наемников, предложив им "работу" от имени роSSийской ПВК МАР по охране нефтяных вышек в Венесуэле.

Всего были завербованы 33 человека: 28 из них были террористами, пятеро - "случайные люди", при этом девятеро имели украинское гражданство.

По плану, 24 июля группу должны были привезти из Москвы в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси. 25 июля группа должна была вылететь в Турцию рейсом Минск - Стамбул. Во время перелета самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров якобы стало бы плохо. Эту роль должен был исполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет зашла бы группа спецназа и задержала бы "вагнеровцев".

Информированные источники LB.ua сообщили, что на борту самолета с боевиками должны были лететь два агента. Один из них - человек с "сердечным приступом", второй - врач. Первый должен был изобразить ухудшение самочувствия, второй - обеспечить легенду о необходимости срочной посадки в Киеве для оказания первой медицинской помощи.

24 июля заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили в Офисе президента о проведении финальной стадии операции. Президент Зеленский приказал перенести операцию на 30 июля.

Однако накануне рейса, 29 июля, спецслужбы Беларуси задержали всю группу. Через два дня Офис генпрокурора Украины направил в Беларусь просьбу об экстрадиционном аресте задержанных. Ответ Украина не получила.

Напомним, 14 августа стало известно, что задержанные ранее на территории Республики Беларусь роSSийские граждане, которые входят в состав ЧВК "Вагнер", вернулись в РоSSию. Их передали по ходатайству генерального прокурора РоSSийской Федерации.

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