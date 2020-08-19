В Беларуси члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол выборов, нашли мертвым

Директора Вовковиского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шишмакова нашли мертвым. Шишмаков был одним из двух членов комиссии на избирательном участке в Вовковиске, который отказался подписывать протокол выборов.

Тело 29-летнего мужчины спасатели нашли в реке Неман, сообщает TUT.BY.

По информации издания, смерть Константина не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

На следующей неделе после выборов, которые состоялись 9 августа, Шишмаков был в отпуске, а 15 августа ушел на работу.

В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: "Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой". После того 29-летний мужчина исчез.

Сегодня МВД Беларуси сообщило о смерти третьего протестующего. По данным ведомства, на 19-летнего парня, который находился на проезжей части Партизанского проспекта в Минске, наехал автомобиль.

Ранее сообщалось о двух погибших во время протестов - минчанина Александра Тарайковского и жителя Гомеля Александра Вихора.

По данным белорусских правозащитников, в протестах, которые продолжаются в стране с 9 августа, погибли по меньшей мере пять человек, еще семеро протестующих находятся в критическом состоянии.

Около 70 человек, участвовавших в протестах, считаются пропавшими без вести.