Украина передала Ливану гуманитарную помощь на 8,4 млн гривен

Для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута Украина передала Ливану гуманитарную помощь.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: пресс-центр ГСЧС

"19 августа на рассвете груз с медикаментами и мукой вылетел в Бейрут. Гуманитарную помощь в Ливан Украина направляет в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 14 августа 2020 года №319 и распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 августа 2020 года №1009-р. Для этого из резервного фонда Государственного бюджета было выделено 8,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Среди медикаментов, которые украинская сторона передает для пострадавшего населения Ливана, - 23 наименования лекарственных средств и изделий медицинского назначения: Антигеморрагические и антитромботические препараты, средства для общей анестезии, бинты, хирургический пластырь и т.д., - и 800 кг муки.

Груз общим весом 4,75 тонн сопровождают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что 4 августа в столице Ливана Бейруте произошли два мощных взрыва. В результате разрушений более 300 тысяч жителей столицы Ливана остались без крова. Погибло 158 человек, среди них жена посла Нидерландов и один гражданин Украины. Шесть тысяч человек получили ранения, еще 60 числятся пропавшими без вести.