Демократы официально утвердили Байдена кандидатом в президенты США

Демократическая партия США официально выдвинула Джо Байдена кандидатом на выборах президента 2020 года.

Такое решение было принято во вторник, 18 августа, на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин). Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии, передает Reuters.

Представители делегаций американских штатов по очереди объявляли, за кого их делегаты отдают свои голоса - Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

В итоге Байден получил более 3550 голосов, Сандерс - более 1150.

Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни. После этого Байден появился в прямом эфире вместе со своей женой Джилл, чтобы поблагодарить партию за выдвижение его кандидатуры через три десятилетия после первого неудачного баллотирования в Белый дом.

Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.

В США во время выборов президента избирают главу государства вместе с вице-президентом. Байден на этой должности видит сенатора-демократа от штата Калифорния афроамериканско-южноазиатского происхождения Камалу Харрис.

Джозефу Байдену 77 лет. Прежде чем стать вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, он 36 лет был сенатором. В выборах президента Байден участвует третий раз.