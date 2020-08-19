Оппозиция Беларуси допускает участие Киева в переговорах с властями

Для Беларуси важны все соседи, в том числе Украина, которая является крупным торговым партнером.

Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом решении кризиса в стране.

Об этом заявил бывший министр культуры Павел Латушко во время брифинга, сообщает "РБК-Украина".

Оппозиция доброжелательно относится ко всем странам-соседям Беларуси.

"Я могу сказать гипотетически: если мы участвовали в формировании минского диалога по вопросам роSSийско-украинского порядке, почему бы Украине не принять участие в соответствующем диалоге в Беларуси", - сказал экс-министр.

Он отметил равное доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям.

"Для нас важны все соседи, важна Украина, это крупный торговый партнер, важны и все остальные партнеры", - сказал Латушко.

Напомним, координационный совет белорусской оппозиции, созданной по инициативе главной оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской, выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.

По словам Тихановской, войти в состав совета могут представители гражданского общества, "уважаемые и известные белорусы" и профессионалы своего дела.