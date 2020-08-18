Дело Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт

Дело Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт

Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, которую подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета вручили обвинительный акт.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Укринформ”.

Как сообщается, адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый в комментарии изданию подтвердил, что обвинительный акт был вручен.

Напомним, 11 августа Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Ранее KV сообщала, что в декабре 2019 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей ветерану АТО и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко. Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко. Правоохранители считают, что именно Кузьменко подложила взывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета в ночь перед его гибелью в 2016 году, а Антоненко ее сопровождал. Также Антоненко подозревают в организации убийства. 

Как сообщала KV, 12 декабря 2019 года на пленарном заседании Киевсовета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета. Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета. За соответствующее решение проголосовали 86 депутатов.

Павел Шеремет – белорусский, роSSийский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Погиб в результате покушения 20 июля 2016 в центре Киева.

Фото: www.unn.com.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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