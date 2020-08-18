Мэр Умани переночевал под Офисом президента в спальном мешке

Александр Цебрий ждет встречи с Зеленским, чтобы рассказать ему об угрозе паломничества хасидов.

Городской голова Умани Александр Цебрий заночевал в спальном мешке у порога Офиса президента в ночь с 17 на 18 августа.

Фото: PavlovskyNews

Со вчерашнего дня мэр ждет встречи с Владимиром Зеленским, чтобы рассказать ему об угрозе паломничества хасидов.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что Цебрий выступает против приезда в период карантина иностранцев из красной зоны, где больше всего зараженных #Covid-19#. По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыли в Умань.

Фото: PavlovskyNews

Фото: PavlovskyNews

"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии COVID-19. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани еврейского Нового года - Рош ха-Шана, куда съезжаются паломники", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, так как это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

17 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани на праздник Рош ха-Шана в этом году.

18 августа мэр Умани начал протест под Офисом президента, требуя запретить приезд хасидов в город.

Сегодня, 18 августа, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

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