Аваков заявил о готовности МВД обеспечить проведение местных выборов по самым высоким стандартам

Министерство внутренних дел готово обеспечить проведение местных выборов в октябре 2020 года по самым высоким стандартам.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на совещании по подготовке к проведению местных выборов, информирует пресс-центр МВД .

В совещании, состоявшемся по инициативе министра внутренних дел Украины и главы Центральной избирательной комиссии, приняли участие представители Нацполиции, Гражданской сети "ОПОРА" и Офиса президента Украины.

Фото: mvs.gov.ua

Стороны обсудили вопросы совершенствования избирательного законодательства, устранения попыток незаконно повлиять на ход избирательного процесса, а также проанализировали ряд случаев первых нарушений и координацию усилий для противодействия таким попыткам.

По словам главы правления ГС "ОПОРА" Ольги Айвазовской, одним из важных пунктов внесения изменений в избирательный кодекс должно стать сокращение срока продолжительности охраны полицией помещений для голосования. Сейчас такая охрана должна обеспечиваться в течение 8 дней.

Также, по ее словам, в уточнении нуждается статья Избирательного кодекса в части предоставления недостоверных сведений в Государственный реестр избирателей.

"Сейчас отвечать за недостоверную информацию может, например, паспортный стол, если предоставил Госреестру недостоверную информацию. А мы говорим, что такую же ответственность должен нести сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения", - заявила Айвазовская.

Отмечается, что такие случаи зафиксированы в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

"Эти факты на контроле Национальной полиции, которая будет принимать соответствующие меры для реагирования. Мы не должны допустить, чтобы они стали массовыми или могли повлиять на демократическое волеизъявление украинцев", - подчеркнул Аваков.

Он отметил, что МВД готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по самым высоким стандартам.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов 25 августа - во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Избирать будут депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин.

Официальный старт избирательного процесса 5 сентября.