Минэнерго обвинили в подлоге постановления Кабмина

Минэнерго обвинили в подлоге постановления Кабмина

Министерство энергетики при доработке постановления правительства о разрешении "Энергоатому" продавать электроэнергию по двусторонним договорам добавило пункт, который изменяет суть постановления и "играет на руку" конкурентам.

Об этом в письме президенту Владимиру Зеленскому сообщил нардеп "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

"5 августа и.о. министра энергетики Буславец на заседании правительства .. выступила с инициативой принять постановление с 3-дневной доработкой. ... 12 августа на сайте КМУ был обнародован текст уже принятоuj и доработанноuj постановления. Этот текст кардинально отличается от проекта, который был объявлен 4 августа", - пишет депутат.

C.Нагорняк отмечает, что в доработанной редакции добавился пункт № 9 с новой формулой, по которой "НАЭК" Энергоатом" будет вынуждена выходить на свободный рынок электроэнергии с предложением цены, что значительно выше средней по рынку, а следовательно, не сможет реализовать эту продукцию.

Также нардеп отмечает, что этот пункт не согласовывали органы и Секретариат Энергетического сообщества.

"Разработан, согласован ... проголосован правительством один проект положения, но для вступления в силу предлагается другой проект положения, практически противоположный по сути. Это не что иное как служебный подлог нормативно-правового акта", - пишет С.Нагорняк.

По его словам искать "заказчиков служебного подлога" надо среди других участников рынка, для которых выгоден вывод из свободного рынка электрической энергии "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО" Укргидроэнерго ".

МинПром

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