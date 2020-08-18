НАПК впервые не допустили к проведению проверки

Специалисты агентства не смогли попасть на ГП "Энергоатом".

НАПК впервые не допустили к проведению проверки
Фото: atom.gov.ua

Представителей Национального агентства по предупреждению коррупции не допустили на государственное предприятие "Энергоатом" для проведения внеплановой проверки.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

В НАПК отметили, что они получили ряд сообщений о возможных нарушениях на "Энергоатоме" от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Поэтому начали антикоррупционную проверку предприятия.

"Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - рассказал глава НАПК Александр Новиков.

Специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал вр.и.о. президента предприятия Петр Котин. Таким образом он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке.

В связи с этим в НАПК обещают внести Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАПК.

"Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы в сфере предотвращения коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики", - добавил Александр Новиков.

Как мы сообщали в конце мая, текущая мощность украинских АЭС обновила исторический минимум из-за наложенных ограничений.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявлял, что государственный Энергоатом недополучает более $1 млн в день, потому что деньги перетекают в частные энергокомпании.

Энергоатом - оператор всех действующих атомных электростанций в Украине, обеспечивает более 50% генерации электроэнергии в стране.

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