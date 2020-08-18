Китай перевел шпионский конфликт с Австралией в торговую плоскость

Китай перевел шпионский конфликт с Австралией в торговую плоскость

Министерство торговли Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении вина, ввозимого из Австралии, сообщает газета "Коммерсант".

Австралия — крупнейший поставщик вин Китаю, и это расследование разворачивается на фоне и без того обострившихся в последние месяцы отношений между двумя государствами.

Доля Австралии в поставках вина Китаю составляет 37%. На втором месте Франция — 27%, на третьем Чили — 13%.

Как отмечается в другом заявлении Министерства торговли КНР, расследование было инициировано после жалобы Ассоциации индустрии производства вина на потенциальный демпинг цен австралийскими поставщиками вина в 2015–2019 годах. Расследование коснется поставляемых из Австралии вин "в емкостях объемом 2 л и менее". Министерство указывает, что расследование может продлиться до августа 2021 года "или долее в случае необходимости". В мае текущего года на фоне дипломатических и политических разногласий между Китаем и Австралией, китайские власти уже ввели пошлины на поставки ячменя по итогам аналогичного антидемпингового расследования.

Австралия уже отреагировала на заявление Китая. Министр торговли Саймон Бирмингем отметил, что "это очень неприятное и вызывающее недоумение развитие событий". "Австралийское вино очень ценится в Китае за его качество. Австралийские вина не продаются по ценам ниже рыночных, и экспорт не субсидируется",— заявил министр. Министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд подчеркнул, что они отвергают обвинения в демпинге и будут "тесно сотрудничать с индустрией производства вина для противостояния обвинениям".

Акции крупнейшего австралийского производителя вина Treasury Wine Estates упали сразу на 13%, и торги его акциями временно приостанавливались на Австралийской фондовой бирже.



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