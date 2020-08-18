Полиция будет расследовать восстановление памятника советскому деятелю Подгорному на Полтавщине
После запроса LB.ua полиция открыла уголовное производство.
Полиция Полтавской области открыла уголовное производство по факту восстановления памятника советскому деятелю Николаю Подгорному. Производство после запроса LB.ua возбуждено по ч. 1 ст. 436 (1) УК - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия - говорится в ответе.
"Сначала попробуем пройти бюрократические механизмы для демонтажа памятника, но если не получится - неизвестные патриоты с кувалдой или краном выполнят закон. В идеале нужно добиться привлечения к уголовной ответственности чиновников, которые восстановили памятник", - рассказал LB.ua глава движения "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.
Напомним, в июле в городе Карловка Полтавской области восстановили памятник советскому деятелю Николаю Подгорному, который в 1965-1977 годах был председателем президиума Верховного Совета СССР, о чем местный совет сообщил у себя на сайте.
Николай Подгорный, который родился в Карловке, занимал высокие должности во времена Советского Союза в 1940-70-е годы. Более 20 лет был депутатом Верховного Совета СССР, членом Центрального комитета КПСС, долгое время был председателем президиума Верховного Совета СССР. Согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", бюсты и памятники такому деятелю на территории Украины должны быть демонтированы.